Desea Dolores Hernández Monzón un exitoso 2023.

La clavadista vino a recargar energía a Veracruz. Enfocada para JCC, Juegos Panamericanos y Mundial.

La clavadista veracruzana Dolores Hernández Monzón, desea tener un año 2023 lleno de éxitos que la puedan llevar a los que serían sus terceros Juegos Olímpicos en París 2024, por lo que está enfocada en sus eventos internacionales más importantes del presente año para buscar las plazas y trascender en los saltos ornamentales.

Hernández Monzón estuvo de vacaciones en el puerto de Veracruz, en donde realizó un descanso activo con entrenamientos en el Gimnasio “Romary Rifka” y en la fosa de clavados de la Ciudad Deportiva Leyes de Reforma, siguiendo el programa de su entrenadora Ma Jin.

“Pasé las fiestas decembrinas aquí en Veracruz, pero sin dejar de entrenar aprovechando estas instalaciones; se siente bien estar de vuelta en casa”, asegura la clavadista olímpica.

La máxima ganadora del Premio Estatal del Deporte como Mejor Deportista en Veracruz (2012, 2014, 2016 y 2021), Dolores Hernández Monzón, confiesa que en el 2022 fue de preparación y pulir la técnica, pero que será éste 2023 el año complicado para ella debido a que tiene Juegos Centroamericanos y del Caribe El Salvador, así como los Juegos Panamericanos en Santiago, Chile y el Mundial de Clavados en Japón.

La clavadista no pierde el enfoque y su objetivo es llegar a París 2024, en donde no solo será el competir si no que la finalidad es lograr una medalla olímpica que es el sueño de todo deportista mundial.

“El objetivo principal es llegar a París; en Tokio estuvimos cerca de una medalla y te quedas con esa espinita y con ese pensamiento de que se puede lograr y por eso hay que entrenar y entrenar para ir por esa medalla”, revela.

En sus 17 años de clavadista, esta disciplina le ha dejado muchos momentos buenos, muchos momentos malos “pero sobre todo mucho aprendizaje y siempre venir a esta alberca en Leyes de Reforma, me trae muchos recuerdos ver la fosa, el gimnasio, y ojalá se haga una escuela pues estas instalaciones no se pueden desaprovechar y que crezcan muchos niños en los clavados”, subraya.

Confiesa que los entrenamientos con la china Ma Jin marchan viento en popa, “es una entrenadora que le echa mucho empeño a los entrenamientos, a los atletas y ahí vamos de la mano entrenando y avanzando cada día”.

Desea Dolores Hernández Monzón un exitoso 2023.

Hernández Monzón revela que los galardones que ha obtenido los hace por su familia, que siempre la han apoyado, “sobre todo para mi estado Veracruz es grato sentir esa satisfacción del trabajo que he estado haciendo, que ha valido la pena y este año igual voy a seguir echándole ganas para que me siga yendo bien y con esa disciplina de entrenar y entrenar”, finalizó.

