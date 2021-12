Desde el corazón del deporte: Ernesto Pablo Garibay López.

La actividad física es algo que para muchos es una rutina, una actividad para mantenerse en forma e ir logrando metas mes con mes. Pero ¿Qué hay detrás de todo esto?

Son las 6am suena el despertador, me levanto me pongo la ropa deportiva, me amarro los tenis y voy rumbo a mi lugar de entrenamiento. Mi entrenador me dice cuál es mi rutina de hoy, vaya que ha sido una mañana retadora, mis pulsaciones cardiacas esta en 154 latidos por minuto. Cuando termino mi entrenamiento tomo una foto a mi reloj y muestra un entrenamiento de 1:05hrs, con un gasto de 673 kcal, con un promedio de frecuencia cardiaca de 132 latidos por minuto. Espero muchos likes en mi nuevo post de entrenamiento.

Más allá de subir un post o una foto para nuestros seguidores, el ejercicio es una parte importante de las estrategias preventivas para muchas enfermedades crónicas, como obesidad, osteoporosis, enfermedades cardiovasculares y problemas de salud mental. La Organización Mundial de la Salud avisa que se podrían evitar hasta cinco millones de muertes al año si las personas fueran más activas.

Conseguir una buena salud no significa que debemos estar haciendo ejercicio todo el día. Se trata de incorporar la actividad física de manera gradual, a través de actividades como caminar, trotar, nadar, trabajos de fuerza y dentro de ellos adaptar el ejercicio a nuestra condición física. Es importante realizar una actividad con “sentido común”, que quiere decir que lo hagamos progresivo.

Esto nos ayudará a evitar tanto lesiones musculares como problemas cardíacos. Debemos prestar atención a cualquier síntoma preocupante antes o durante la práctica de ejercicio físico, o si tenemos algún familiar con alguna enfermedad que pueda suponer un riesgo. A partir de los 40-45 años o en personas con factores de riesgo, es importante hacer una evaluación cardíaca antes de realizar una práctica deportiva.

El deporte ha sido parte de mi vida desde que tengo memoria, y después de superar una hemiplejia por un padecimiento neurológico y tener un marcapasos por una bradicardia extrema congénita, hoy más que nunca quiero motivarte a ti y a tus familiares y amigos a tomar rumbo en el deporte. Semana con semana estaré aquí para ustedes y darles consejos de cómo llevar una vida sana en el deporte.

Gracias al periódico y familia El Dictamen por abrirme las puertas y compartir parte de mis conocimientos con todos sus lectores. Que el 2022 sea un año de mucha salud y muchos retos deportivos.

