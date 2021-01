Deschamps no perdona a Benzema por decirle racista.

El entrenador de Francia no olvida las palabras del jugador del Real Madrid sobre racismo en la selección.

El entrandor de la selección de Francia, Didier Deschamps, comentó que sigue sin perdonar a Karim Benzema luego de que el delantero del Real Madrid dijera en 2016 que había “cedido a la presión de una parte racista de Francia” al no convocarlo para la Eurocopa de aquel año.

“A pesar del tiempo que ha pasado no puedo olvidarlo. Hubo también declaraciones de otras personas que afectaron a mi familia. Afecta a mi nombre, a mi familia y ahí, Benzema cruzó la línea.

“Decir ciertas cosas que son una agresión verbal o física no lo puedes olvidar. No puedo olvidar, nunca olvidaré”, externó Deschamps en entrevista para RTL.

Deschamps hizo hincapié en que no es racista ya que al momento de convocar a un jugador solo se fija en “el aspecto táctico, técnico y no me importa nada más”.

Benzema no ha vuelto a defender los colores de Francia desde el 2015, tras el famoso chantaje a Mathieu Valbuena por un video sexual, escándalo en el que fue involucrado y que le sigue dando dolores de cabeza casi seis años después.

Hace unos días la fiscalía del Tribunal de Versalles dio a conocer que Benzema sería juzgado por complicidad en el polémico caso que sigue sin esclarecerse.

El delantero francés Karim Benzema reaccionó ante la noticia que tendría que pasar por los tribunales por ser presunto cómplice en el ‘caso Valbuena’ en el año 2015 por presunta extorsión o chantaje a su compañero.

Benzema publicó en Instagram que: “¿Hasta cuándo esta farsa? Lamentablemente no nos sorprende. Se trata de una decisión tan absurda como previsible”.

