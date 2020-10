Desaparece el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó en su conferencia de prensa matutina este jueves que los fideicomisos desaparecerán. Entre ellos el del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento; sin embargo, el apoyo continuará.

Mientras que ahora, los recursos económicos para los deportistas de alto rendimiento se otorgarán de manera directa. Sin intermediarios, esto con el fin de evitar la corrupción, indicó el mandatorio.

“Estamos pidiendo que desaparezcan los fideicomisos, pero ellos no dejarán de recibir sus beneficios, por ejemplo, hay un fondo de deportistas de alto rendimiento y ese beneficio lo seguirán recibiendo los deportistas.

“Queremos revisar para que no haya aviadores, así se entiende mejor, pero no significa que no nos importa la ciencia, la cultura, el deporte, tan nos importa tanto que no queremos que haya corrupción”. Comentó López Obrador este jueves.

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública realizó tres reuniones, en la más reciente se votó a favor de que desapareciera el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, con 26 votos en apoyo, nueve en contra y una abstención, por lo que el tema pasará a la Cámara de Diputados.

Además un día antes, Ana Guevara, titular de la CONADE, comunicó su postura sobre la desaparición del fideicomiso, que beneficia a 788 atletas. A través de un comunicado oficial.

Finalmente “la probable desaparición del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar). Repercutiría directamente en el incumplimiento de los objetivos del Programa de Cultura Física y Deporte del gobierno federal. Lo que significa un retroceso de más de 20 años para el deporte nacional”, se lee en el comunicado.

