Derrick Henry recibe etiqueta de jugador franquicia por parte de Tennessee. Un día después de garantizar la permanencia de Ryan Tannehill, los Titanes de Tennessee se aseguraron de que Derrick Henry continúe por un año más en la franquicia. De acuerdo a Mike Giardi, reportero de NFL Network, los finalistas de la Conferencia Americana en 2019 pusieron la etiqueta de jugador franquicia al corredor.

En uno de los movimientos más esperados de la temporada baja de la NFL, los Titanes evitaron que su jugador tocara la agencia libre y ganaron tiempo para trabajar una posible extensión de contrato que mantendría a Henry por los siguientes años como uno de los pilares de la ofensiva.

Bajo la etiqueta de jugador franquicia, Derrick Henry permanecerá bajo control de Tennessee para 2020 y devengaría un salario de alrededor de 12 millones de dólares.

Henry continuó su dominante cierre de 2018 en la temporada 2019. El egresado de la Universidad de Alabama se coronó como el campeón corredor del año al sumar 1,540 yardas y junto con el mariscal de campo, Ryan Tannehill, se echó al hombro a los Titanes y ayudó a que su franquicia alcanzara la postemporada.

En playoffs, Henry fue un monstruo indetenible. En tres juegos corrió 83 veces con el ovoide y sumó 446 yardas; fue el motor de un equipo que sorprendió en semanas consecutivas a los Patriotas de Nueva Inglaterra (campeones Super Bowl LIII) y a los Cuervos de Baltimore (mejor equipo de 2019) en calidad de visitante.

La histórica carrera de Henry en la postemporada llegó a su fin en el Juego de Campeonato de la Conferencia Americana, en donde los Jefes de Kansas City lo limitaron a 69 yardas terrestres en 19 acarreos.

En cuatro temporadas en la NFL, Derrick Henry acumula 3,883 yardas por tierra, 41 anotaciones y tiene un promedio de 4.8 yardas por acarreo.

