Derek Jeter habla sobre el escándalo de robo de señales de los Astros. Derek Jeter, ex jugador de los Yankees de Nueva York, habló sobre el escándalo de robo de señales que protagonizaron los Astros de Houston entre 2017 y 2018. El ahora socio propietario de los Marlines de Miami señaló que las trampas empleadas ocasionaron un “ojo morado” al beisbol de las Grandes Ligas.

“It’s unfortunate… it’s a black eye for the sport…. they took it way too far and there’s penalties for it.”

It’s not a good look for the sport.”

