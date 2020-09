Deportivo Peñalba integra la Liga de Desarrollo Oropeza.

Deportivo Peñalba Rivera se convirtió en el primer equipo que adquiere sus derechos para tomar parte de la Liga de Desarrollo Oropeza. Organización de futbol que se encuentra en plena etapa de inscripciones.

En el plan inicial, el campeonato estaba para ponerse en marcha el próximo 10 de octubre, pero debido a que las autoridades de la liga pretenden tener lo más allanado posible el camino por la emergencia sanitaria, es que se decidió el 24 de ese mismo mes como la nueva fecha.

La Liga de Desarrollo Oropeza pretende integrar a clubes en las categorías Sub 19 y Sub 23 de la zona Metropolitana y de la Región, cuyos viajes no deberán exceder las 2 horas teniendo como punto de referencia la Ciudad de Veracruz.

De acuerdo a la información, la justa tendrá dos torneos, Copa y Liga, donde el sistema de competencia se implementará de acuerdo al número equipos participantes.

La premiación, en base a lo que ha señalado el presidente Aurelio Guerra Grajales, será trofeo y medalla. Para el campeón de goleo individual, de liga y a los campeones se les otorgará el aval y pago de inscripciones a los campeonatos estatales (Sub 20) y (Libre) avalados por la FMF, así como 18 uniformes, sin pasar por alto que habrá una representación “B”, cuyo premio está por definir su adjudicación.

La dirigencia de la Liga de Desarrollo Oropeza, integrada por Aurelio Guerra Grajales y Gabriel Felice, presidente y vicepresidente, le dan la bienvenida al Club Peñalba Rivera como el primero en adquirir sus derechos para tomar parte de esta competición.

Asimismo, se informa que los equipos que están muy avanzados en su proceso de inscripción son. Atlas Refaccionaria Enríquez, Gallos Pro Veracruz, Academia de Futbol Profesional, F.C. Juárez, CEFOR Palmitas, Deportivo Jamapa.

Deportivo Peñalba integra la Liga de Desarrollo Oropeza.

Finalmente Cruz Azul Monte Blanco de Fortín, PS México de Coscomatepec. Soledad de Doblado que ha iniciado sus trámites de adhesión lo mismo que EFSA Camaroneros de Alvarado de Carlos Alcántara.

Síguenos en Twitter @ElDictamen