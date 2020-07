Deportivo La Coruña desciende a la Segunda B de España. Una temporada después de haber acariciado su regreso a LaLiga, Deportivo La Coruña perdió la categoría y descendió a la Segunda B. El Depor no pudo disputar la última fecha de la campaña debido a los 12 casos de coronavirus que presentó su rival, Fuenlabrada.

Debido a los casos positivos, Deportivo no pudo defenderse en el campo y las victorias de Albacete y Lugo enviaron a los gallegos a la Tercera División del balompié español. De esta forma, el ‘Depor’ volverá a competir en la Segunda B de España por primera vez desde 1981.

De la temporada 91-92 a la 2011-2012, el ‘Depor’ se mantuvo en el máximo circuito. En ese lapso, el club gallego fue campeón de España en el 2000 además de ser cuatro veces segundo en LaLiga (1994, 1995, 2001 y 2002). Ganó dos Copas del Rey (1995 y 2002), tres Supercopas de España (1995, 2000 y 2002) y estuvo en dos ocasiones en cuartos de la Champions League.

Fernando Vidal, técnico del Deportivo, aseguró que la decisión de jugar el resto de la jornada fue algo que perjudicó a su equipo.

“Es un aviso al mundo del fútbol, no entiendo que el Elche esté jugando después de haber jugado contra el Fuenlabrada hace días, ahora está jugando el Lugo y el Albacete, creo que es injusto, no puedo entender la decisión del CSD, sinceramente no lo entiendo que se pueda estar jugando el resto de la competición”, explicó el estratega.