Deportes en Estados Unidos perderían 12 mil millones de dólares por COVID-19. La crisis sanitaria desatada por la pandemia de COVID-19 comienza a dejar secuelas financieras en todo el mundo y el deporte no es ajeno a esto. De acuerdo a un estudio realizado por la Universidad de Washington in St. Louis, la industria del deporte en Estados Unidos perdería alrededor de 12 mil millones de dólares.

El trabajo realizado por Patrick Rishe, director del programa de negocios deportivos, detalla que esta cifra podría ser mayor en caso de que la NFL, liga que comienza sus actividades hasta septiembre, sufra algún contratiempo por la contingencia de salud que se vive en territorio estadunidense.

Según este informe, casi la mitad, 5 mil 500 millones de dólares, de las pérdidas vendrían del deporte profesional. Además, el deporte universitario (amateur) tendría una caída de 3 mil 900 millones de dólares y el turismo juvenil deportivo presentaría mermas por 2 mil 400 millones dólares.

La cantidad expresada en el estudio realizado por Patrick Rishe, en colaboración con la firma Emsi, no contempla deportes recreativos, apuestas, ni disciplinas como la NASCAR, golf y tenis, por lo que se trataría de un número conservador.

