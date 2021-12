Denuncian irregularidades y presuntos malos manejos.

Los integrantes del Consejo Directivo de la Federación Mexicana de Tenis de Mesa, el Comisario; Valerio Lara y el Tesorero, Félix Ballesteros denunciaron ante la Fiscalía General de la República a la FEMETEME por diversas irregularidades y malos manejos al interior de dicho organismo deportivo federado.

“Este martes pasado, el comisario y tesorero de la Federación Mexicana de tenis de mesa, acudimos a la Fiscalía General de la República y a la CONADE. A fin de denunciar las irregularidades respecto al manejo de los recursos, tanto públicos como privados, que suceden al interior de nuestra federación”.

“El veto internacional que se ha impuesto a los equipos de tenis de mesa mexicanos (nuestras selecciones mexicanas de tenis de mesa actualmente están vetadas de juegos panamericanos por falta de pago) ha sido el principal detonante para acudir a las instancias legales correspondientes”.

“Las acciones legales emprendidas tienen como finalidad proteger a nuestra federación y a todos los jugadores de tenis de mesa mexicanos. Quienes han sufrido menoscabo en sus derechos deportivos. Reiteramos nuestro compromiso con el Tenis de Mesa mexicano, y esperamos que las autoridades tomen cartas en el asunto”. Expusieron los directivos Valerio Lara y Félix Ballesteros a través de un video difundido en redes sociales. Desde la capital del país, justo afuera de la FGR.

Debido estos problemas económicos que revelaron los directivos en cuestión, por parte de la Federación Mexicana de Tenis de Mesa a nivel internacional. El organismo nacional de este deporte federado en nuestro país no podrá enviar a jugadores ni jugadoras a ningún torneo o selectivo en el extranjero pues como país. México está vetado y no podrá tener representatividad deportiva hasta que no se aclare todo y se liquiden los adeudos pendientes.

