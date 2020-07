¡Demoledor! Hamilton se adjudica la ‘pole’ del GP de Estiria. Bajo la lluvia, Lewis Hamilton entregó una nueva demoledora actuación y se adjudicó la pole position del Gran Premio de Estiria. El británico superó por 1,2 segundos a Max Verstappen que lideró las ‘qualys’ hasta la irrupción del inglés. El español Carlos Sainz saldrá tercero.

Hamilton, que logró su 89° pole de su carrera, confesó que en su última vuelta estuvo cerca de salirse de la pista, pero aguantó y firmó un vueltón.

“Ha sido un día muy complicado para todos, ha llovido mucho sobre la pista y muchas veces no he podido ver por dónde iba. En la última vuelta he tenido mucho aquaplaning y casi me salgo, me encantan estos días”, declaró Hamilton al bajarse de su coche.