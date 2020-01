Demi Lovato cantará el himno en el Super Bowl LIV. La cantante estadounidense será la encargada de darle la apertura al juego que se celebrará el próximo 2 de febrero del presente año.

“Estamos emocionados de anunciar a Demi Lovato, que nos ayudará a culminar nuestra centésima temporada cantando el Himno Nacional”, se lee en un tuit publicado por la cuenta oficial de la NFL.

We are excited to announce @ddlovato will help us culminate our 100th season by singing the National Anthem at #SuperBowl LIV on @FOXTV 2/2! 🎤 🌴 🏈 pic.twitter.com/ASyW3i5pAP

— NFL (@NFL) January 16, 2020