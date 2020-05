Delfina Santellan, la argentina que milita en la Liga MX Femenil. La Liga MX Femenil nació hace tres años entregándole a las mexicanas una nueva oportunidad de mostrar su talento. En sus inicios, la competencia solo aceptó jugadoras aztecas, pero para este certamen abrió el camino a las futbolistas con doble nacionalidad.

Además de las mexicoamericanas que se beneficiaron por la decisión, Delfina Santellan, nacida en Buenos Aires, fue una de las ‘afortunadas’. La mediocampista nacida el 22 de agosto en 1996 llegó a México cuando tenía cinco años.

“Nosotros nos mudamos a México cuando yo tenía cinco años porque mi papá encontró un trabajo aquí. Teníamos una situación económica bastante difícil en Argentina, entonces papá consiguió ese trabajo y nos venimos todos”, explicó la actual mediocampista de Tuzos de Pachuca en entrevista con ‘MedioTiempo’.

Con la nacionalidad mexicana obtenida, Delfina fue a Estados Unidos para estudiar Administración de Empresas. Mientras ella cursaba el segundo de carrera, la Liga MX Femenil dio a luz.

Regreso a Morelos, donde llegó a los cinco años, para pasar las vacaciones. Allí, aprovechó para jugar con su equipo el torneo de la Liga Mayor Femenil. Fue entonces cuando Eva Espejo, entrenadora de Pachuca, la ‘descubrió’.

“Eva vino y me dijo: ‘oye, estoy interesada, ¿quieres venir a jugar a la liga con Pachuca?’ Yo le dije que todavía estaba estudiando en Estados Unidos y que no iba a dejar de estudiar para venir. Siempre me dijo que cuando terminara la contactara y se quedó en comunicación con mi papá”, relató Delfina.

Delfina explicó que un año más tarde de ese encuentro volvió a contactar a la entrenadora de los Tuzos. Sin embargo, la directiva hidalguense no sabía que ella era argentina, por lo que no podía ser registrada para jugar profesionalmente.

“Le dije a Eva que me faltaban seis meses, pero sí estaba todavía interesada en mí y ella me dijo que sí y que me viniera”, comentó y añadió. “Todos ellos pensaban que yo era mexicana, no sabían que tenía la nacionalidad argentina”, recordó Delfina.

La argentina explicó que desde los cinco años radica en el Estado de Morelos y que poseía la doble nacionalidad.

“Yo les dije que tenía toda mi vida aquí y que era injusto no poder jugar. Entonces ellos me dijeron que no iba a poder jugar porque la regla dice que sean nacidas en México, pero me pidieron que no me preocupara porque en máximo un año ya iban a poder jugar las nacionalizadas”, comentó Delfina.

Pese a no ser registrada, Delfina se entrenó con el primer equipo hidalguense a inicios del 2019. Un certamen posterior, la regla cambió y la mexicoargentina debutó en el máximo circuito azteca.

Delfina se estrenó el 22 de julio en el Apertura 2019 durante un cotejo entre Pachuca y Necaxa. Actualmente Santellan registra 13 partidos en la Liga MX Femenil sumando un total de 800 minutos jugados.

