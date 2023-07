Delegación veracruzana de SUP, cosecha más medallas.

Dos de plata y dos de bronce. Ganan 9 preseas en total.

Cuatro medallas más, se sumaron a la cosecha de Veracruz en la disciplina de Stand Up Paddle, por lo que nuestra delegación ganó un total de 9 preseas en los dos días de competencias en Bahía de Banderas, Nayarit.

La playa de Buceías recibió la adrenalina de la carrera técnica del SUP de los Juegos Nacionales CONADE 2023, donde las y los atletas debían de recorrer un circuito de 3 km con boyas, distancia que variaría según la categoría, la sub 14 debía recorrer una distancia de 6 km, la sub 16 de 9 Kilómetros y la sub 18, doce kilómetros.

La primera carrera de la mañana llegaría en la categoría Sub 14, en donde Andrea Pérez se volvería a encontrar con la anfitriona Frida Solange, luego de que un día antes le arrebatara la medalla de oro en la modalidad de Sprint en una carrera bastante disputada, y esta vez no sería la excepción, la joven veracruzana comenzaría a la cabeza del circuito, pero la anfitriona fue recuperando puestos conforme pasaba el circuito, al final Andrea terminaría en Segundo lugar, sacándole más de un kilómetro de distancia a su rival de Oaxaca Lucia De la Torre.

La segunda medalla de plata de le modalidad de Carrera Técnica, llegaría por parte de Fernanda Morfín, completando 3 vueltas en un tiempo de 1:07:35:27, la atleta de Veracruz, se quedaría con dos platas en su cuenta personal.

Los metales de bronce se los agenciarían, Elisur Pérez Hernández, categoría Sub 16, con una marca de 1:02:14:95 y Regina Pérez Hernández en la categoría sub 18, completando 4 vueltas en un tiempo de 1:23:55:46.

