Delegación veracruzana de pesas en el Torneo del Pavo.

El Instituto Veracruzano del Deporte que dirige José Alberto Nava Lozano, brindó el apoyo de transporte solicitado por la Asociación de Levantamiento de Pesas de Veracruz, para la delegación que asiste al Torneo Nacional del Pavo 2021, el cual se desarrollará del 1 al 3 de Diciembre en San Luis Potosí.

La delegación veracruzana está integrado por 68 pesistas, siete entrenadores, u juez y un delegado. Quienes buscarán los mejores resultados en esta tradicional competencia que otorga pases a eventos internacionales en las categorías Sub 15, Sub 17, Sub 20 y de Mayores.

En el equipo veracruzana hay pesistas que son medallistas de los pasados Juegos Nacionales CONADE 2021. Así como del Campeonato Nacional de Primera Fuerza, además de competencias internacionales como el Mundial Juvenil efectuado en Arabia Saudita y en el Panamericano de Mayores en Guayaquil, Ecuador.

Entre los que destacan se encuentra Ángeles Cruz Hernández, medallista de oro y plata en el Campeonato Mundial Sub 17 que se efectuó en Jeddah, Arabia Saudita y es integrante del Club Lanceros de Tlalixcoyan y entrenada por el cubano Nilverio Pino Pérez.

Así como los pesistas que asistieron en el Panamericano de Mayores que se efectuó en Ecuador, como son Jessica Jarquín González y Javier Azcatl Pantoja. Quienes ocuparon sexto y séptimo lugar respectivamente y que arrancaron la sumatoria de puntos para lo que es el proceso rumbo a los Juegos Olímpicos de París 2024.

En la rama femenil, las pesistas en la categoría Sub 15 son Daniela Yazmín Tapia Chacón (Xalapa), Hannia Meritzel Ramírez Guillén (Coatepec), Joshajandy Pompa Ortega (Boca del Río). Ana Karen Uscanga Lara (Tlalixcoyan). En Sub 17, Isabella Mojica Martínez (Boca del Río), América Nicolás Guzmán (Minatitlán), Yaretzi Josett Parra Salazar (Xalapa). Aranza Velazco Hernández (Coatepec), Ángel Cruz Hernández (Tlalixcoyan), así como Dania Cristina Jiménez Ledo y Aracely Gómez Herrera (Coatepec).

En Sub 20 asisten Vianey Montserrat Salazar Hernández (Coatepec), Yedith Cruz Pacheco (Tlalixcoyan), Zoey Bárcenas García (Banderilla). Astrid Fernanda Ramírez Guillén (Coatepec) y Cinthia Alejo Gómez (Boca del Río).

Mientras que las Mayores serán Kenia Tapia Manzanilla (Coatepec), Sohaila Cortés González (Córdoba), Montserrat Murrieta Solís (Boca del Río). María Guadalupe González Lagunes (Coatepec), Mónica López Villa (Banderilla), Wendy Jiménez Cortés (Coatepec), Lizbeth Gabriela Nolasco Hernández (Tlalixcoyan), Jessica Jarquín González (Boca del Río) y Teresa del Carmen Domínguez Cerrillo (Coatepec).

Mientras que en la rama varonil categoría Sub 13 Flavio de Jesús Duarte Tapia (Coatepec), Ángel Armando Palestino Aguirre (Banderilla). Amaru Farid Vázquez Solano (Boca del Río). En Sub 15, Brian Pompa Ortega (Boca del Río), Ángel Gabriel Mendoza Santiago (Minatitlán). Oswaldo Bravo Alvarado (Boca del Río), Yorguen Zahid Mota Espinoza (Tlalixcoyan), Héctor Hugo Murrieta (Naolinco), Oliver Javier Palestino Aguirre (Banderilla) y Rafael Ortega Vázquez (Coatepec).

Sub 17, Julio César Sánchez González (Naolinco), Ilario Aburto Rodríguez (Coatepec), José Gustavo Ramírez Guillén (Coatepec). Luis Vargas Miranda (Banderilla), Sebastián Cruz Pacheco (Tlalixcoyan), Edosn Guillermo García Vázquez (Coatepec). Alex Giovanni Rosado González (Coatepec), Azael de Jesús Cruz González y Yandrilk Rivera Portoñeñes (Boca del Río).

Además en la categoría Sub 20 asisten José Armando Torres Lara (Tlalixcoyan), Gustavo Ángel Domínguez Guillén (Minatitlán). Carlos Pérez Cortés (Coatepec), Zaid Abdul Portugal Mazaba (Tlalixcoyan), Elian Tapia Ferrer (Xalapa), Alejandro Andrade Hernández (Tlalixcoyan), Juan Carlos Montoya Jiménez (Boca del Río) y Armando Toledo Wall (Boca del Río).

Mientras que el grupo de mayores lo integran Moisés Aldahir López Piña (Coatepec), José Manuel Hernández Tapia (Tlalixcoyan). Josué Refugio Jácome Ledo (Coatepec), Jaime Rivera Landero (Banderilla), John Brian Viveros Cruz (Boca del Río), Rey David Herrera Mata (Boca del Río). Eduardo Bermúdez Rodríguez (Coatepec), José Efraín Castro Balderas (Boca del Río), Arturo Armando Velazco Hernández (Coatepec). Javier Azcatl Pantoja (Boca del Río), Omar Guerrero Ramos (Boca del Río). Así como del municipio de Coatepec, Fernando Ramírez Domínguez, Jaime Basurto Ramírez, Héctor Rodríguez Cosco y Miguel Arturo Eusebio Castillo.

Finalmente, los entrenadores que asisten al torneo son Rosendo Rendón Erazo (Naolinco), Ana Cristina Huesca Pérez (Xalapa), Rigoberto Tapia Arizmendi (Coatepec). Eyder Tapia Manzanilla (Coatepec). Joel Mckenzie Díaz (Boca del Río), Nilverio Pino Pérez (Tlalixcoyan) y Yuriko Santander (Minatitlán). La juez es Jenny Betsabé Vázquez Aguirre y el delegado Jonathan Levi Aguirre Jiménez quien es el presidente de la Asociación de Levantamiento de Pesas de Veracruz.

