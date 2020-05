Delantero de Chelsea es arrestado por presunta violación. Callum Hudson-Odoi se encuentra en el ojo del huracán tras ser arrestado la madrugada del domingo al interior de su domicilio. De acuerdo a ESPN; el delantero habría sido detenido bajo la sospecha de haber violado a una mujer que conoció en las redes sociales y a la cual habría invitado a su casa para convivir.

BREAKING: England and Chelsea star Callum Hudson-Odoi arrested after 4am row with model he met online as he breaches lockdown regulations after asking her to visit – https://t.co/PqW8cbwFBu pic.twitter.com/51aI6AX88h

— MailOnline Sport (@MailSport) May 17, 2020