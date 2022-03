Definidos los Cuartos de Final de la Europa League.

Barcelona conoció a su rival de esta fase y la llave que lo puede enfrentar al West Ham o Lyon en Semifinales.

Este viernes también se conocieron los Cuartos de Final de la Europa League. Barcelona se enfrentará a Frankfurt, mientras que el West Ham se medirá ante el Olympique Lyon.

En la otra llave se enfrentarán Leipzig al Atalanta de Italia y el Braga a los Rangers. Cabe destacar que los ganadores de esta llave se verán las caras en semifinales, a disputarse el 28 de abril la Ida y la Vuelta el 5 de mayo.

RB Leipzig vs Atalanta- 7 de abril /14 de abril. Frankfurt vs Barcelona- 7 de abril /14 de abril. Braga vs Rangers- 7 de abril /14 de abril. Semifinales. (Ida: 28-abril. Vuelta: 5-mayo).

Por otra parte, quedaron definidos los cruces de los cuartos de final de la UEFA Champions League luego del sorteo que se realizó este viernes y donde se conocieron el destino de los ocho equipos finalistas, mismos que fueron Atlético de Madrid, Bayern Múnich, Benfica, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Real Madrid y el Villarreal.

El primer duelo quedó definido entre el Chelsea y el Real Madrid. El actual campeón de Europa se medirá ante el club más ganador de la edición, situación que no solo es atractiva en la cancha, sino que pone en predicamento lo que los ingleses deben vivir en cuanto a viajes por la situación económica que atraviesan.

Además luego, el Manchester City de Pep se medirá ante el Atletico de Madrid de Diego Pablo Simeone en la otra llave, lo que muchos pronostican como uno de los duelos más parejos de esta instancia.

Finalmente, l Villarreal se medirá ante el Bayern Múnich y el Benfica ante el Liverpool. Además, los juegos de vuelta se jugarán en el Santiago Bernabéu, en el Wanda Metropolitano, en el Allianz Arena y en Anfield.

