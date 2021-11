Definidos horarios de las semifinales en la Liga MX.

Ya hay día y hora para conocer a los finalistas del torneo entre los mejores cuatro: León, Tigres, Atlas y Pumas.

Listos los horarios de las semifinales que disputarán León, Tigres, Atlas y Pumas según ha dado a conocer la Liga BBVA MX. Para disputarse a partir de este miércoles y hasta el próximo domingo.

LEÓN VS TIGRES

Los Panzas Verdes vienen de echar al Puebla de Nicolás Larcamón con polémica incluida debido al VAR. Mientras que Tigres echó a Santos en una llave atractiva que puso a los de Miguel Herrera en las semifinales en su primer torneo con el conjunto universitario.

El partido de ida se jugará el miércoles primero de diciembre a las 21 horas en El Volcán mientras la vuelta será el próximo sábado 4 en punto de las 21 horas en el Nou Camp de León.

ATLAS VS PUMAS

Los rojinegros se metieron a semifinales 17 años después luego de eliminar por tabla a los Rayados de Monterrey mientras los Pumas echaron al superlíder América. Y están que no creen en nadie luego de un cierre de torneo de película en donde soñar con el campeonato no es descabellado.

El partido de ida se jugará el jueves 2 de diciembre a las 21 horas en el Estadio Olímpico Universitario de CU mientras la vuelta será el próximo domingo 5 en punto de las 19 horas en el Estadio Jalisco.

El técnico de León, Ariel Holán, recordó las dificultades que pasó su equipo con las convocatorias a selección que le impidieron contar con plantel completo la mayor parte del Grita México A21 BBVA MX y por eso resalta el pase a semifinales que lograron frente al Puebla.

