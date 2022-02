Definido equipo veracruzano de Tenis de Mesa.

Natalia Domíguez es de las mejores tenistas mexicanas. En diciembre regresó de su campamento en Francia.

Luego de efectuarse de manera exitosa los Juegos Estatales Veracruz 2022, quedó integrada la delegación veracruzana de tenis de mesa, la cual participará en el Macrorregional rumbo a los Juegos Nacionales CONADE 2022 con sede en Sonora.

La delegación veracruzana está integrada por 24 jugadores, de los cuales 12 son en femenil. Y 12 más en varonil distribuidos en las categorías oficiales Sub 15, Sub 19 y Sub 21 respectivamente.







El presidente de la Asociación en Veracruz de Tenis de Mesa, Félix Gerardo Ballesteros, calificó de exitosa la realización de los Juegos Estatales. En donde tomaron parte 42 jugadores y en donde surgieron 24 para asistir al Macroregional que será el clasificatorio para los Nacionales CONADE 2022.

Los calificados en la categoría U15 Femenil son, Roberta Hernández Ramírez (Veracruz). Camila Haro Lara (Boca del Río), Daniela Torres Hernández (Boca del Río) y Evelin Silva Cruz (Boca del Río). En la rama Varonil, Ilan Lima Ortega (Coatepec), Oliver de la Torre Pérez (Coatepec), Erick Gael Olano (Xalapa) y Santiago Bolaños Galicia (Córdoba).

Además en la categoría U19 Femenil, calificaron Natalia Domínguez Olivares (Veracruz), Ana Elizabeth Valencia Balderas (Veracruz). Yahaira Lezama Vázquez (Boca del Río) y Yolotzin Hernández Matías (Córdoba). Mientras que en la rama varonil, Rogelio Castro Hernández (Xalapa), Alexis Ángel Bustos (Veracruz), Rodrigo Ballester Lince (Coatepec) y Joshua Alfonso Acevedo (Veracruz).

En tanto en la categoría U21 Femenil, Aline Michelle Luna Solórzano (Córdoba), Ariana Flores Coronel (Boca del Río). Aranza Rodríguez Alvarez (Xalapa) e Ivanna Ihali Obaya Cruz (Boca del Río). Mientras que en U21 Varonil, Hugo Armando Rivera Cadena (Xalapa), Sebastián Denis Rodríguez (Boca del Río), Juan Jacob Castro Alarcón (Xalapa) y Jezzer Vez Aguilar (Xalapa).

Finalmente, el director general del Instituto Veracruzano del Deporte, José Alberto Nava Lozano, fue el encargado de premiar a los medallistas de tenis de mesa en los Juegos Estatales Veracruz 2022. Los cuales se realizaron en el auditorio “Benito Juárez”.

