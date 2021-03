Definida siguiente ronda de la Europa League.

En primer lugar, el Granada, debutante en la Europa League, tendrá un reto histórico en cuartos de final, al desafiar al Manchester United, según determinó el sorteo celebrado este viernes en la sede de la UEFA de Nyon (Suiza), en el que el Vilarreal quedó emparejado con el Dinamo Zagreb.

Así quedan los Cuartos de Final de la Europa League:

En consecuencia. Granada vs. Manchester United. Arsenal vs. Slavia Praga. El Ajax vs. Roma y Dinamo Zagreb vs. Villareal.

Por otro lado, se definieron los Cuartos de Final de la Champions League en donde los mejores clubes de Europa siguen con la esperanza de conquistar el torneo. Los partidos se llevarán a cabo el 6 y 7 de abril en la ida y el 13 y 14 de abril en la vuelta.

El Real Madrid de Zinedine Zidane, único sobreviviente español, se enfrentará al Liverpool y el Porto del ‘Tecatito’ Corona se medirá al Chelsea. Los ganadores de estas dos llaves se enfrentarían entre sí.

Del otro lado del cuadro, el Manchester City de Pep Guardiola tendrá enfrente al Borussia Dortmund de Erling Haaland y el Bayern Munich y el PSG revivirán la final de la temporada pasada en Lisboa

Los cruces de la Europa League también fueron dados a conocer este viernes para los ocho equipos restantes que buscan la otra mitad de la gloria del futbol europeo.

Mientras que emparejamientos de cuartos de final y de semifinales de la Champions League 2020/21, según el sorteo celebrado este viernes en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza).

Finalmente Manchester City (ING) – Borussia Dortmund (GER). Porto (POR) – Chelsea (ING). Bayern Múnich (GER) – París Saint. Germain (FRA). Real Madrid (ESP) – Liverpool (ING).

