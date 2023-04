Definida selección veracruzana de canotaje.

Concluyó el Selectivo Estatal Veracruz 2023 de Canotaje, donde un total de 26 canoístas, consiguieron su boleto a los Juegos Nacionales CONADE, próximos a celebrarse en Ciudad Guzmán, Jalisco.

El evento, celebrado del 14 al 16 de abril, en la pista de canotaje y remo de Santiago de la Peña, en Tuxpan, Veracruz y coordinado por el Instituto Veracruzano del Deporte (IVD) que dirige José Alberto Nava Lozano, deporte que reunió a un total de 48 atletas de los municipios de Tuxpan y Panuco, en las categorías sub 14, sub 16, sub 18 y sub 23 en ambas ramas.

Sub 23

Rubén Rocha Ánimas – Panuco

Jesús Guerrero González – Panuco

Carlos A. González Robles – Panuco

Senén de Jesús Salazar Maya – Panuco

Rolando Romo Bisteni -Tuxpan

Sub 18

Itzel Meza Flores – Tuxpan

Luis Del Ángel Blanco – Tuxpan

Abad Guzmán Ponce – Panuco

Carlos A. Muñoz Herrera – Tuxpan

Diego Basurto Hernández – Panuco

Marvin J. Arteaga Guzmán – Panuco

Dorian J. Francisco Carrizalez – Tuxpan

Sub 16

Ashley Gómez Salazar – Panuco

Ingrid V. Chávez Zaleta – Panuco

Ángel G. Cruz Pulido – Tuxpan

Diego Jacobo Escudero – Tuxpan

Carlos Francisco Carrizalez – Tuxpan

Fernando Montes Belmares – Tuxpan

Carlos D. Velázquez Morales – Tuxpan

Florentino Serrano Nieto -Tuxpan

Joshua Cruz Godoy – Tuxpan

Santiago Saucedo Mora – Tuxpan – Kayak

Sub 14

Luis G. Peternel Licona – Tuxpan

Gustavo Domínguez Hernández – Tuxpan

Ximena Rocha Ánimas – Panuco

Yulissa M Delgado Basáñez – Panuco.

