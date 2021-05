Definen selección de Bádminton para Nacionales CONADE.

Integrada por 11 jugadores de diferentes municipios. Competirán del 14 al 23 de Junio en Aguascalientes.

La Asociación Veracruzana de Bádminton que preside Antonio Rojas Ortega, reveló la lista de jugadores que calificaron a los Juegos Nacionales CONADE 2021, cuya disciplina se efectuará del 14 al 23 de junio en Aguascalientes.

La delegación veracruzana está integrada por 11 jugadores que lograron su calificación en el pasado Panamericano de Bádminton, el cual se realizó en días pasados en Acapulco, Guerrero.

En esa competencia, los jugadores veracruzanos demostraron su crecimiento en esta disciplina, al ganar medallas de plata y bronce en las categorías Sub 15, Sub 17 y Sub 19 en femenil y varonil.

“Estamos contentos con la actuación de nuestros jugadores, demostraron que siguen mejorando su nivel y el trabajo arduo en los entrenamientos, los ayudó a calificar a los Nacionales CONADE de este año”, comentó.

Agregó que el objetivo en esta justa nacional, “es la de buscar medallas para el estado de Veracruz y tener más presencia en territorio nacional”.

Los calificados en Sub 15 son Amori Andrea Márquez Castillo, Kiara Valeria Márquez Castillo, José Antonio Rojas Velazco, Ariel Hernández Vega e Ismael Rojas Paredes.

Mientras que en Sub 17, los calificados son Dylan Omar Hernández Vega, Danna Paola Meza Fernández, Camilo de Jesús Lucas Pérez y Marlene Flores Navarro.

En tanto la categoría Sub 19, los calificados son Vanessa Sánchez Sosa y Vanessa Zúñiga Pascacio.

Por otra parte, las jugadoras Sugey Márquez y Guadalupe Vallejo, calificaron al Panamericano que tendrá como sede México en la categoría Sub 13.

