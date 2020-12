Definen los 16avos de final de la Europa League. Este lunes, los 32 equipos que avanzaron a los 16avos de final de la Europa League conocieron al rival que enfrentarán en esta ronda. Después de que se realizara el sorteo de la Champions League, llegó el turno de la Liga de Europa de engalanarse y definir los partidos iniciales de su fase final.

Así queda el cuadro de la #ChampionsLeague y el de #EuropaLeague tras el sorteo. Suerte desigual para los equipos españoles. pic.twitter.com/yHMFeZbykp — JIRG (@juanjiramirez) December 14, 2020

Para esta ronda, ocho equipos llegaron desde la Liga de Campeones al terminar en el tercer puesto de sus respectivos sectores y se agregaron a los 24 clasificados que finalizaron en la primeras dos posiciones de los 12 grupos que integraron la fase previa de la Europa League.

¡LISTOS LOS DIECISEISAVOS!#EuropaLeague ⚽ Así se jugarán los 32avos de la #UEL



• En cuanto a los mexicanos 🇲🇽

1)- El PSV 🇳🇱 del 'Guti', frente al Olympiacos 🇬🇷

2)- El Napoli 🇮🇹 del 'Chucky' contra

el Granada 🇪🇸

3)- Y el Lille 🇫🇷 de Pizzuto contra

el Ajax 🇳🇱 de Edson pic.twitter.com/iO2sinNKP4 — Adrián Caloca (@soyadriancaloca) December 14, 2020

Cabe destacar la presencia de cuatro mexicanos para esta parte del torneo, los cuales tendrán duros compromisos. Napoli e Hirving Lozano se medirán ante el sorpresivo Granada, con la mira puesta en acceder a los octavos de final del certamen. Asimismo, Ajax, equipo en el que milita Edson Álvarez, tendrá como contrincante a Lille, escuadra a la que llegó hace algunos meses Eugenio Pizzuto.

Finalmente, Érick Gutiérrez y PSV chocarán con Olympiakos, en un duelo que será de pronósticos reservados. Entre los partidos a resaltar en esta fase están el de Manchester United vs Real Sociedad, Arsenal vs Benfica, Milán vs Estrella Roja de Belgrado y Villarreal vs Red Bull Salzburgo.

Así serán los cruces de dieciseisavos de final de la #EuropaLeague pic.twitter.com/FDqoXUw7X3 — Sabiasquefutbol86 (@Sabiasfutbol86) December 14, 2020

Los juegos de ida se celebrarán el próximo 18 de febrero de 2021, mientras que la vuelta está programada para el 24 y 25 de ese mismo mes. En total serán 16 las llaves que se disputarán.

