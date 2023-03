Definen horarios y fechas para el Final Four.

Los partidos de Semifinales y Final tienen ya rol definido en el Allegiant Stadium de Las Vegas en busca de campeón.

La Concacaf Liga de Naciones 2022-2023 tiene ya sus horarios y días definidos para el llamado Final Four en busca de campeón en el certamen y con el partido México vs. Estados Unidos como estelar en Semifinales.

El Allegiant Stadium de Las Vegas será el escenario para los últimos cuatro partidos de esta edición de la Concacaf Nations League y que, además del ya referido ‘Clásico’ de la Concacaf, también recibirá el duelo entre Canadá y Panamá por el otro boleto a la Gran Final.

La Selección Mexicana se adjudicó el primer lugar del Grupo A de esta liga por lo que aseguró ya su presencia en el Final Four para ir en busca del título que se le negó en 2021 y que está en poder de Estados Unidos.

USA peleará por revalidar su ya señalado título, pues al superar por la mínima la Selecta en el Exploria Stadium de Orlando, Florida, se quedó con la cima del pelotón D a razón de tres triunfos y un empate, que lo dotaron de diez unidades.

HORARIOS Y FECHAS

Panamá vs. Canadá, Semifinal: jueves 15 de junio a las 17:00 del centro de México, 7 ET, 4 PT

Estados Unidos vs. México, Semifinal: jueves 15 de junio a las 20:00 del centro de México, 10 ET, 7 PT.

Partido por el tercer lugar: domingo 18 de junio a las 16:00 del centro de México, 6 ET, 3 PT

Final: domingo 18 de junio a las 18:30 del centro de México, 8:30 ET, 5:30 PT.

