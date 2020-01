Definen fecha de la próxima pelea de Saúl Álvarez

Rojos de Cincinnati firman al primer japonés en su historia. Rojos de Cincinnati firman al primer japonés en su historia. Los Rojos de Cincinnati hicieron oficial la contratación del jardinero japonés Shogo Akiyama, quien signó un contrato por las siguientes tres temporadas y 21 millones de dólares. El beisbolista oriental será presentado en una conferencia de prensa el miércoles.

El nipón devengará seis millones de dólares en 2020, siete millones de dólares en 2021 y ocho millones de dólares en 2022.

Shogo Akiyama puts his name in ink! 🇯🇵 pic.twitter.com/yFQSnlrFiB — Cincinnati Reds (@Reds) January 6, 2020

Akiyama portará el número cuatro en su uniforme y su llegada a los Rojos es un hito en la franquicia. El jardinero se convertirá en el primer pelotero japonés en la historia de Cincinnati en jugar con el equipo. La novena tiene 150 años de existencia.

“Seguimos a Shogo (Akiyama) por varios años en anticipación a su agencia libre. Nos gusta su conducir en el plato así como su defensiva en el jardín, pensamos que él complementará muy bien nuestro equipo”, mencionó Dick Williams, presidente de operaciones de la Máquina Roja.

Shogo Akiyama will sport No. 4️⃣ in his new #RedsThreads! pic.twitter.com/IsnuybJ9Q2 — Cincinnati Reds (@Reds) January 6, 2020

Akiyama, que también generó interés de los Padres de San Diego y de los Cachorros de Chicago, se hizo presente durante las Juntas Invernales de 2019 realizadas en San Diego. Ahí, el nipón se reunió con ambos equipos, además de Cincinnati.

El jardinero acordó su contrato con los Rojos el pasado 30 de diciembre, pero necesitó de tiempo adicional para planear un segundo viaje de Japón a los Estados Unidos para realizar un examen físico, lo cual sucedió el día de hoy.

Bidding for Shogo Akiyama has reached 20M plus for 3 years. Reds appear in front and working hard. — Jon Heyman (@JonHeyman) December 30, 2019

Akiyama, que cumple 32 años en abril, tiene un promedio de bateo de .301 en nueve temporadas con los Leones de Seibu, de la Liga de Japón. El talentoso bateador ha participado en cinco Juegos de Estrella en su país, todos en las últimas cinco campañas.

El bateador zurdo ha promediado 23 cuadrangulares en los tres más recientes años. En 2015, impuso la marca de más imparables conectados en una temporada de la Liga de Japón con 216.

Como defensivo, Akiyama ha ganado seis guantes de oro por su actuación en el jardín central, empero, proyecta a jugar una esquina en las Grandes Ligas. En 2019, el japonés tuvo una línea de bateo de .303/.392/.471 y se fue para la calle en 20 ocasiones.

OFFICIAL: The Reds have signed free agent OF Shogo Akiyama to a 3-year, $21-million contract through the 2022 season! 🇯🇵 pic.twitter.com/wAVfhGsVfY — Cincinnati Reds (@Reds) January 6, 2020

