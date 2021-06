Define Veracruz Selección de Tenis de Mesa.

La delegación está conformada por 20 jugadores. Competirán del 24 al 30 de junio en Jalisco.

Con el objetivo de conseguir el mayor número de medallas para la entidad veracruzana, quedó definida la selección de Veracruz de Tenis de Mesa, la cual participará en los Juegos Nacionales CONADE 2021 que se desarrollarán del 24 al 30 de junio en Guadalajara, Jalisco.

La selección veracruzana de tenis de mesa está encabezada por el internacional Rogelio Castro Hernández, quien acaba de regresar del Campeonato Centroamericano de Mayores que se efectuó en Costa Rica y en donde se agenció medallas de oro, plata y bronce y quien es el actual medallista de oro en la pasada Olimpiada Nacional 2019.

La delegación está integrada por 20 jugadores al lograr calificar por equipos en la categoría Sub 15 femenil, Sub 15 varonil, así como en la Sub 19 varonil, y Sub 21 femenil y varonil respectivamente.

El equipo de la Sub 15 Femenil se encuentra integrado por Natalia Domínguez, Isabela Panes, Roberta Hernández y Camila Haro. Mientras que en la Sub 15 varonil calificaron Joshua Acevedo, Erick Olano, Erik Juárez, y Oliver de la Torre.

Los calificados en la categoría Sub 19 varonil son Rogelio Castro, Rodrigo Ballester, Alexis Bustos y Rolando Camarero.

Mientras que en la categoría Sub 21 Femenil, Aranza Rodríguez, Arlette Dorantes, Ana Ximena Hernández e Ivanna Obaya. El Equipo sub 21 varonil lo integran Jezzer Vez, Jan Jacob Castro, Luis Jahan Quezada y Giovanni Schettino.

En el pasado Macro Regional que se realizó en Cancún, Quintana Roo, Veracruz obtuvo los siguientes resultados.

Segundos lugares en las categorías Sub 15, (Femenil y Varonil), Sub 19 (Varonil) y Sub 21 (Femenil y Varonil), lo que les sirvió para calificar a 20 jugadores a los Juegos Nacionales CONADE 2021.

