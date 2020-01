Defensivo de los Vaqueros de Dallas quiere jugar en México. Tras confirmarse que la NFL regresará a territorio mexicano para 2020 y 2021, DeMarcus Lawrence, defensivo de los Vaqueros de Dallas, comentó que su equipo debería jugar en el estadio Azteca la próxima temporada.

“¿Necesito decirlo?, los Vaqueros de Dallas en México es una decisión fácil de tomar. Vamos @nflmx. ¡Sí se puede!”, publicó el ala defensiva del equipo de la Estrella Solitaria en su cuenta de twitter.

. @NFL Do I need to even say it? @dallascowboys in Mexico 🇲🇽 is a no brainer! Vamos @nflmx ! Si se puede! 🤘🏿 https://t.co/KujZ1j44J2

Roger Goodell, comisionado, confirmó que se desarrollará un par de juegos más en el estadio Azteca durante las campañas de 2020 y 2021, sin embargo, no confirmó quiénes serán los equipos que viajen a disputar un encuentro de temporada regular en la capital mexicana.

En el mes de abril, la NFL dará a conocer el calendario de encuentro de 2020 y ahí se conocerá oficialmente a las franquicias que podrán ver en acción los aficionados al futbol americano en nuestro país.

Los Vaqueros de Dallas son uno de los equipos con el mayor número de seguidores en México, a pesar de esto, no han jugado un duelo de temporada regular en territorio azteca.

La última ocasión que los Vaqueros viajaron a México fue en 2001, cuando disputaron un juego de pretemporada con los Raiders de Oakland. En aquel duelo, los texanos superaron por marcador de 21-6 a los de la bahía.

La NFL ha traído a México un total de cuatro partidos de temporada regular. El primero fue el 2 de octubre de 2005, cuando los Cardenales de Arizona se enfrentaron a los 49’s de San Francisco. El más reciento juego fue el año pasado entre los Jefes de Kansas City y los Cargadores de Los Ángeles.

I would love for the cowboys to have a “road game” (because we know JJ ain’t giving up a home game) in Mexico it would really be another home game!!! Lol #letsgetitdonenfl

— cowboysfansincali (@PRANKS818) January 29, 2020