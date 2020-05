Defensivo de los Jefes es apuntado con una pistola por un policía. Hace tres meses, los Jefes de Kansas City se coronaban por primera vez en 50 años en la NFL. Bashaud Breeland, esquinero, fue parte fundamental para este equipo obtuviera por segunda ocasión en su historia el Super Bowls.

A escasas semanas del título de los Jefes, Breeland fue arrestado en una gasolinera en el Condado de York, Carolina del Sur por presuntamente portar marihuana en su vehículo. Días después de esto, el portal TMZ filtró las imágenes de cómo fue sometido el defensivo de Kansas City, lo que provocó indignación.

VIDEO via @TMZ of Bashaud Breeland’s arrest in York County, S.C. has been released. pic.twitter.com/JLcjLkqLnb

Las imágenes fueron tomadas por una persona que se encontraba de frente al hecho. Breeland se puede apreciar fuera de su camioneta, en plena discusión con un oficial. El uniformado trata en diversas ocasiones de esposar al jugador de los Jefes, pero, este se resiste al arresto e incluso se defiende.

Bashaud ingresa de nuevo a su carro y es ahí cuando el momento se tensa. Al ver que no es obedecido, el policía desenfunda su pistola y apunta a Breeland, quien sale de nueva cuenta del automóvil y pone sus manos por encima de su cabeza. Finalmente, el elemento policiaco esposa al defensivo, que termina acostado en el suelo.

#Chiefs CB Bashaud Breeland was arrested Tuesday afternoon in South Carolina, per @postandcourier. Breeland is facing multiple charges including resisting arrest, having alcohol in a motor vehicle with the seal broken, marijuana possession, and driving without a license.

— NFL Update (@MySportsUpdate) April 29, 2020