Defensivo de los Bills de Buffalo es arrestado en Houston. Hace unos días, un par de esquineros (DeAndre Baker y Quinton Dunbar) fueron acusados de robo a mano armado en Florida y ahora, el liniero defensivo de los Bills de Buffalo, Ed Oliver, fue arrestado en Houston por manejar bajo la influencia del alcohol y por portación ilegal de un arma de fuego.

Oliver fue detenido por una por uniformados el sábado por la noche en la carretera estatal 242 y fue llevado a la cárcel de la prisión Montgomery bajo dos cargos, ambos serían delitos menores. El defensivo de los Bills llevaba entre sus piernas una lata de cerveza abierta al momento de ser parado por una patrulla.

