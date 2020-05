Deco critica a la Liga Mx por suspensión del ascenso. La eliminación de suspender el ascenso y descenso en la Liga Mx por los próximos años ha causado un gran revuelo e incluso la noticia traspasó la frontera mexicana. En entrevista con el diario ‘Marcar’, Deco, ex jugador de Barcelona, lamentó que se haya eliminado este sistema de competencia en México.

El brasileño naturalizado portugués expresó que sin ascenso el futbol pierde “pasión” y señaló la necesidad que tienen los jugadores y equipos de competir por una recompensa, en este caso, llegar a la primera división.

“Es difícil hacer conclusiones cuando no sabes el fondo lo que pasa, pero yo creo que el futbol que es una competición, el subir, el bajar, es de esa parte bonita. Hay que luchar para ser campeón, para ascender, para calificarse. En el futbol cuando no hay esto pierde un poquito de esta pasión y de esta locura, la gente que está ahí es para responder mejor”, comentó el ex futbolista.

Hace algunas semanas, los dueños de clubes de la Liga Mx y el Ascenso Mx aprobaron la suspensión del ascenso y descenso en el máximo circuito por los próximos seis años. Aunque lo anterior fue oficializado, en los más recientes días, Enrique Bonilla, presidente de la Liga Mx, informó que este sistema de competencia podría regresar a partir de la campaña 2022-2023.

Debido a los cambios en el futbol mexicano, Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, Venados de Yucatán y Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas acudieron al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), para iniciar un proceso en contra de la Liga Mx y la Federación Mexicana de Futbol.

