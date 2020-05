“Debuté enfrentando a Ronaldo y en 30 minutos llevaba tres goles”. Ronaldo fue un devorador del área que necesitaba unos cuantos de centímetros para despedazar a la defensa rival. Uno de los zagueros que sufrió en carne propia la capacidad goleadora del ‘Fenómeno’ fue Quinton Fortune.

Fortune militó en el Atlético de Madrid entre 1996 y 1999. En diálogo con ‘Libero’, el defensa sudafricano recordó cuando le tocó debutar con los colchoneros. ¿Su primera tarea? Marcar a Ronaldo.

En la charla, Fortune rememoró la enorme capacidad goleadora de Ronaldo, que en 30 minutos ya había marcado hat-trick y vuelto loca a la defensa colchonera.

“En mi debut con el Atleti me tocó marcar nada menos que a Mr. Ronaldo Nazario da Lima. Inolvidable. Ronaldo es el mejor jugador que he tenido enfrente. Sin duda. ¡Qué tío más impresionante! Me acuerdo perfectamente de aquel partido: era el año 97. Ronaldo ya había metido un hat trick en treinta minutos, estrellado tres palos, provocado cuatro faltas en la frontal y un penalti. Algo salvaje”, inició su relato Fortune en diálogo con Libero.

El defensor sudafricano compartió que se encontraba emocionado por su debut con la casaca del ‘Aleti’. Pero de pronto unas ‘palabritas’ le hicieron tambalear: “Te encargas de Ronaldo”.

“El entrenador me avisa que voy a entrar a jugar. Estaba ilusionadísimo. Me empieza a hablar y a explicarme que jugaré por la izquierda, tal cual, pero estaba tan nervioso que apenas le escuchaba. Y justo antes de saltar al campo, me agarra y me suelta: ‘Ah, Fortune. Y te encargas de Ronaldo, ¿eh?’, rememoró Fortune.