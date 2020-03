DeAndre Hopkins pasa a los Cardenales de Arizona. Los Cardenales de Arizona no desperdiciaron tiempo y en el primer día para negociar con los agentes libres y reforzó a su equipo con una ‘bomba’, pero no lo realizó por esta vía, sino a través de un trueque. Los Pájaros Rojos obtuvieron al receptor DeAndre Hopkins procedente de Houston.

Arizona busca dotar de armas a su mariscal de campo Kyler Murray, Novato Ofensivo del Año 2019, y tras garantizar la continuidad de Larry Fitzgerald fueron tras uno de los mejores receptores de toda la Liga.

Kyler Murray began 2019 as the No. 1 pick, and finished as Offensive Rookie of the Year.



Take an inside look at the growth of @K1 as he navigated his first season in the NFL.#CardsFlightPlan — Arizona Cardinals (@AZCardinals) March 6, 2020

En un movimiento que tomó por sorpresa a la NFL, Houston decidió enviar Hopkins y una selección de cuarta ronda del Draft 2020 a cambio del corredor David Johnson, una segunda selección (2020) y una selección de cuarta ronda de 2021.

DEANDRE HOPKINS A ARIZONA🚨 Los Texans envían a su receptor estrella a los Cardinals por David Johnson y dos pick del Draft 2020 (2da y 4ta ronda) No hay actividad pero el mercado sigue activo y está BOMBA nos deja a todos en modo WHAT THE ACTUAL FUCK pic.twitter.com/gTUWYYIRKR — Reacher Bleport (@ReacherBleport) March 16, 2020

DeAndre Hopkins acumula 8,603 yardas y 54 anotaciones desde su ingreso a la liga en 2013 y suma tres temporadas consecutivas con al menos mil yardas recibidas. ‘Nuke’ (bomba nuclear en español) firmó una extensión de contrato en 2017 con Houston a la cual aún le restan tres años y cerca de 40 millones de dólares por delante.

Su velocidad, su precisión en sus rutas y sus manos seguras representarán una válvula de seguridad para Murray, quien carecía de una amenaza campo abajo para los pases largos.

¡Cambio entre Cardinals y Texans! Arizona recibe: WR DeAndre Hopkins y selección 4ta ronda (2020) Houston recibe: RB David Johnson, selección 2da ronda (2020) y selección 4ta ronda (2021) pic.twitter.com/dYZsfg8cO1 — Here You Win (@hereyouwin) March 16, 2020

Aunque la salida de Hopkins puede ocasionar sorpresa, Bill O’Brien, entrenador de los Texanos, se siente cómodo con su cuerpo de receptores, ahora encabezados por Kenny Stills y Will Fuller, pero no podía perder la oportunidad de adquirir un corredor con el talento de David Johnson, quien tras explotar en 2017 ha tenidos dos campañas llenas de lesiones en los últimos tres años.

Trade: Cardinals and Texans are agreeing to a trade that will send David Johnson to Houston, sources tell ESPN. — Adam Schefter (@AdamSchefter) March 16, 2020

Con Carlos Hyde y Lamar Miller programados para ser agentes libres, Houston necesitaba un corredor que pudiera ocupar este puesto desde la semana 1 de la temporada. Johnson totaliza 3,128 yardas por tierras, 1,239 yardas llegaron en 2017, pero las lesiones lo limitaron a solo 345 yardas en 2019.

.@AZCardinals put transition tag on RB Kenyan Drake. Now have right to match any FA offer he gets:https://t.co/jazqMLEVov — Darren Urban (@Cardschatter) March 16, 2020

La salida de Johnson explicaría la decisión de los Cardenales de otorgar una etiqueta de transición a Kenyan Drake, quien tomó el corredor del ahora su ex compañero, la cual le pagará aproximadamente 8.4 millones de dólares.

Cardinals offense next season is going to be lethal 👀 ▪️ Kyler Murray

▪️ DeAndre Hopkins

▪️ Kenyan Drake

▪️ Larry Fitzgerald

▪️ Andy Isabella

▪️ Christian Kirk Wow. @brgridiron pic.twitter.com/v7bBu8MbNG — Bleacher Report (@BleacherReport) March 16, 2020

Con la llegada de Hopkins al desierto, Kliff Kingsbury tendrá un arma más para lograr la ofensiva explosiva, lo cual lo caracterizó durante sus tiempos de entrenador en el futbol americano colegial.

