De Luisa confirma proceso adicional con Víctor Guzmán.

Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) confirmó que existe un nuevo proceso de investigación en el caso de dopaje por parte de Víctor Guzmán , de la cual se encuentran informados, pero como observadores, a la espera de la resolución del Comité Nacional Antidopaje.

“Esta es una situación directamente del Comité Antidopaje con el jugador. Este proceso que se llevó a cabo se dio una reducción en la sentencia original, esa sentencia terminó el 10 de agosto pasado, lo cual le permite al jugador participar.

“Existe todavía un proceso adicional que se está llevando a cabo y cuando termine esta última parte del proceso tendremos noticias del Comité Nacional de Antidopaje o del propio jugador. Tanto la Liga, el club Pachuca y la FMF hemos sido informados de las diferentes etapas del proceso, pero como observadores”, comentó en exclusiva a Línea de 4, de TUDN.

En cuanto al conflicto que existe dentro de la Cooperativa La Cruz Azul. Yon de Luisa confirmó al nuevo representante del equipo ante la Liga BBVA MX en lugar de Guillermo Álvarez Cuevas. Quien renunció a su cargo de acuerdo a una carta firmada por él que fue difundida por los denominados disidentes.

“Hasta el momento no tenemos ninguna información de cambios a nivel FMF. Entendemos existió una asamblea en donde se nombró un nuevo representante ante la Liga MX. En el caso del señor Isaac Velasco, y el señor Jaime Ordiales, como la máxima autoridad deportiva , sigue a cargo de la institución.

“En ese sentido no vamos a avanzar en nada más, se nos ha cuestionado sobre una desafiliación. No podemos pensar en eso hasta que exista una sentencia definitiva y seguiremos apoyando al club Cruz Azul. Y esperamos que no solo esté bien la organización y siga por el buen camino deportivo como en este Guard1anes (2020 BBVA MX)”.

