De Laurentiis molesto porque Napoli juegue en Barcelona.

El presidente del Napoli advierte que se ‘desatará el infierno’ si Napoli sufre en Barcelona por la decisión de jugar UEFA Champions League.

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, dijo que se “desatará el infierno” si algo le pasa a jugadores de su club en el viaje a Barcelona para definir un puesto en cuartos de final de la UEFA Champions League.

“Escucho mucha perplejidad y medio viniendo de España y están actuando como si nada estuviera mal. Qué es lo que hace falta para decir: No vayan a Barcelona, mejor vayan a Portugal, Alemania o Ginebra”, comentó el mandamás de los Partenopei a Sky Sport.

La perplejidad a la que se refiere De Laurentiis es la reciente alza en casos de coronavirus en España, llevando el total a más de 300 mil.

El Napoli viajará a dicha ciudad para disputar la vuelta de los octavos de final de la Champions el próximo sábado, 8 de agosto, contra el Barcelona.

El partido de ida terminó 1-1, y a pesar de seguir con posibilidades de acceder a la siguiente ronda. El presidente del club italiano mandó una amenaza a UEFA.

“Espero que no nos pase nada en Barcelona. Si sí, se desatará el infierno”, comentó De Laurentiis. “No entiendo por qué quedarnos en una ciudad que está en una situación crítica”.

Los juegos restantes de octavos de final serán disputados en la casa de los equipos que originalmente recibirían la vuelta.

A partir de cuartos de final, los partidos de la Champions serán jugados en Lisboa. La UEFA Europa League será disputada en diferentes ciudades alemanas como Colonia o Dusseldorf. “Hacen como los tres monos: no veo, no escucho y no hablo”, finalizó el presidente napolitano.

