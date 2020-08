De Laurentiis insiste no jugar en Barcelona por rebrote.

El presidente del Napoli le pide a la UEFA que reconsidere cambiar el juego a Portugal.

Pide no jugar la vuelta de los octavos de final de la Champions League en Catalunya debido al rebrote de coronavirus en Barcelona; quiere enfrentar al Barça en Lisboa y le hace un llamado a la UEFA para que reconsidere la sede.

El dirigente del equipo italiano espera salir avante en el duelo y clasificar a los cuartos de final, etapa desde la cual la justa continental se disputará en Lisboa, Portugal.

“La UEFA no ve, no escucha y no habla. Espero, por el bien de todos, que no pase nada en caso de que el infierno se desate”, comentó en entrevista con Sky Sports de Italia.

La ida quedó 1-1 en el San Paolo del Napoli, la vuelta luce favorable para la squadra italiana que llega con mayor ritmo de juego. A diferencia de los blaugranas que dejaron muchos sinsabores al final de la temporada.

El equipo de Gennaro Gattuso sufrirá la baja de Lorenzo Insigne, quien se lesionó en el último partido de la Serie A jugando contra la Lazio. Hirving “Chucky” Lozano y Matteo Politano son las alternativas al extremo.

En unas declaraciones a Sky Sport, lamentó que la UEFA no responda a su petición de jugar en Portugal o Alemania como hacen con la fase final de la Champions y la Europa League.

“La UEFA no ve, no escucha y no habla. Espero por el bien de la UEFA, que no pase nada, en caso de que el infierno se desate”. Apuntó, crítico de nuevo con viajar a Barcelona.

Aún así, el presidente del Nápoles confía en que su equipo complete un gran partido y pueda clasificarse para la final a ocho que se disputará en Lisboa a partir del día 12.

