De la Hoya: “El narco me amenazó para que no venciera a Chávez”. El 7 de junio de 1996, Óscar de la Hoya se subió al ring con su vida colgando de sus guantes. En aquella ocasión, el mexicoamericano se midió ante Julio César Chávez, al que derrotó en cuatro rounds en el Caesars Palace de las Vegas, Nevada.

La victoria ante Chávez le pudo haber costado la vida al nacido en Los Ángeles, California. En entrevista con Yahoo Sports, de la Hoya confesó que previo a la pelea ante Chávez, fue amenazado por el narcotráfico.

“Los cárteles (de la droga), por Chávez, por la importancia que tuvo, fueron a mi campo de entrenamiento en Big Beard y me amenazaron, que si yo ganaba, quién sabe qué hubiera pasado, así que imagina la presión… simplemente fue una locura. Esa noche (la noche de la pelea) yo estaba más concentrado que nunca en mi vida”, detalló De la Hoya.

Óscar no solo se tuvo que imponer a Chávez y al narco, también a la presión ejercida por el Gobierno Mexicana.

“El gobierno de México me amenazó con que si yo usaba un parche con la bandera mexicana en mis calzoncillos, que yo estaba acostumbrado a subir con la bandera de México y de Estados Unidos, no me dejarían entrar nunca más. Incluso tengo la carta, firmada por el presidente (Ernesto Zedillo)”, aseguró en la charla De La Hoya.