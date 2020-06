De la Hoya duda en salir del retiro tras retorno de Tyson.

El ahora promotor luce motivado y dice estar listo no solo para una pelea de exhibición.

Tras el regreso de Mike Tyson y Evander Holyfield al boxeo, el expúgil y mandamás de Golden Boy, Óscar de la Hoya, comentó que podría salir del retiro también y no precisamente para realizar una pelea de exhibición.

“Lo estoy considerando de verdad. No importa a quién me enfrente, aún tengo la mentalidad ganadora. Sería en 160 libras”.

“Si peleo en 154 tendría que ser contra alguien que viene de 147, pero alguien muy bueno, de lo mejor”. Comentó el ‘Golden Boy’.

Sin embargo, antes de tomar una decisión, Óscar de la Hoya quiere ver qué tan bien luce Mike Tyson para darse una idea de cómo su cuerpo podría comportarse arriba del ring.

“Primero quiero ver qué hace Tyson. He estado ejercitándome, entrenando, me mantengo en forma. Obviamente no estoy en condiciones para pelear 12 rounds, pero sin duda puedo llegar a ese punto”.

“Ya veremos. Quiero ver pelear a Tyson, pondré atención a sus reflejos, a ver si puede aguantar más de cuatro rounds”, concluyó.

Óscar de la Hoya presume 47 años y una de las carreras más exitosas como boxeador, ya que se coronó en seis divisiones diferentes ante los mejores nombres del ring y protagonizó verdaderos clásicos de la ‘dulce ciencia’.

De la Hoya duda en salir del retiro tras retorno de Tyson.

De La Hoya, quien peleó por última vez hace 12 años contra Manny Pacquiao, dijo que no quiere regresar ante el “Canelo” Álvarez.

El boxeador, convertido en promotor, tiene un récord de carrera de 39-6 con 30 nocauts.

Síguenos Twitter @ElDictamen en