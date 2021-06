De Bruyne se recupera rápido de su fractura.

Bob Martínez técnico de Bélgica destaca que la cirugía duró 20 minutos y ya podrá entrenar el lunes.

Luego de sufrir un par de fracturas en la cara por el choque con Antonio Rudiger, Kevin de Bruyne se recupera con éxito. Y puede llegar al primer duelo contra Rusia en la Euro 2020. Según cuenta Bob Martínez, quien reveló que la cirugía al crack de Manchester City duró 20 minutos.

“No es una cirugía que requiera un periodo largo de recuperación. Es un procedimiento que asegura el fortalecimiento del área. Tomó 20 minutos, todo salió muy bien y el departamento médico está muy contento y obviamente trabajando junto a Manchester City y todos quieren saber si Kevin está en un buen lugar, que es lo importante”.

La felicidad embargó al cuerpo técnico de los belgas por la salud de Kevin de Bruyne. Pues llegarán con equipo completo para la disputa de un torneo que no han podido ganar, pero ya pisaron la Final en 1980 contra Alemania.

“Está muy bien. Tiene un buen espíritu y ya no puede esperar entrar a la cancha este lunes. No es una cirugía que te aleje de la actividad, al contrario. Te dará la oportunidad probablemente de no usar protección para jugar y han sido muy buenas noticias desde ese punto de vista y y se ha hecho en el tiempo correcto para ver a Kevin con el equipo”.

El primer duelo de los Diablos Rojos será contra Rusia y Martínez cree que el amistoso ante Croacia será vital para llegar a tope al duelo inaugural para los belgas en la competición.

“Bueno, la cosa es intentar dar un paso adelante en la preparación. El juego contra Grecia fue muy necesario en varios aspectos y mañana tendremos un perfil diferente de un equipo”.

“Un equipo que tiene una increíble naturaleza competitiva, terminaron segundo en la Copa Mundial. Un equipo con mucha técnica individual, en el medio campo y área, mucho ritmo. Completamente una propuesta diferente a lo que hemos tenido y es una buena oportunidad para nosotros de mantener la nitidez y concentración que necesitamos para estar listo rumbo al duelo ante Rusia”.

