De Bruyne jugó con sensación de anestesia ante Dinamarca.

El belga esperar recuperar en seis meses la sensibilidad en el costado izquierdo del la cara.

Kevin de Bruyne, uno de los héroes en el triunfo de Bélgica ante Dinamarca en la Eurocopa 2020. Reveló que no siente nada en la mitad izquierda del rostro y cree que esa sensación le durará seis meses.

“No siento nada en el lado izquierdo de la cara. Es como si estuviera anestesiado. Pueden pasar 6 meses antes de que vuelva mi sensibilidad. Es muy molesto, pero puedes jugar “, dijo el jugador al canal flamenco Sporza en declaraciones que recoge la cadena RTBF.

El mediocampista belga fue operado el 4 de junio producto de una doble fractura en la cara durante la final de Champions League dos semanas atrás y la pérdida de sensibilidad que padece es a la altura de la nariz.

Busquets supera el COVID-19 y regresa con España

COM deja fuera a Jessica Salazar de Tokyo

El dorsal 7 encabezó la voltereta ante los daneses con asistencia para el gol del empate. Y marcó el gol decisivo con el que los Diablos Rojos se impusieron 1-2, alcanzaron los seis puntos y ya aseguraron su pase a la siguiente ronda.

De Bruyne se perdió el debut de Bélgica ante Rusia, pero contra los daneses entró de cambio en la segunda mitad donde colaboró con asistencia y un gol ante los daneses y confesó que tenía “algo de miedo en ir fuerte en los duelos de cabeza”.

De Bruyne jugó con sensación de anestesia ante Dinamarca.

“La fractura no está completamente curada”, agregó De Bruyne, quien añadió que pudo jugar pese a las molestias en la cara “Me sentí bien al final del partido. No me dolía”, concluyó.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.