DE BAJADA: Por Carlos López Gutiérrez de Valasco. Emociones Compartidas.

Son muchos, demasiados, los compromisos que, a nivel clubes, el futbol mexicano comparte con el futbol estadounidense. Torneo improvisado tras torneo improvisado, partido espectáculo tras partido espectáculo, el sueño de que algún día los equipos de nuestro balompié regresen a las competencias sudamericanas se aleja. Mientras instituciones argentinas y brasileñas se pelean el título más importante del continente, los jugadores de nuestra liga compiten con los del campeonato vecino en ver quién puede meter más balones a una cubeta. Y encima, el partido de las estrellas de la Liga MX contra la MLS, lo perdemos. De nuevo.

Se anunció una reforma para el torneo binacional amistoso Leagues Cup, que ya no lo será más a partir de 2023. Dejarán de participar un par de equipos por liga y, para la próxima edición, involucrará a todos los conjuntos de las dos competiciones de futbol profesional más importantes de América del Norte. Son 47 clubes distribuidos en tres países que, por supuesto, concentrados en Estados Unidos, disputarán este nuevo certamen a lo largo de cuatro semanas en el periodo veraniego. El campeón, además de poder presumir ser el mejor equipo de esta parte del continente, tendrá acceso a los dieciseisavos de final de la Liga de Campeones Concacaf.

No podemos quitar el dedo del renglón y, al menos, estar conscientes que, aún con los beneficios, esta alianza implica, y siempre lo ha hecho, una relación desigual. Todos los torneos y eventos que comparten el futbol mexicano y el soccer estadounidense existen porque a ellos les sirven. La semana All Star no es otra cosa que un evento del deporte gringo que suma a su poder mercadológico, así como lo tienen la NBA y la MLB, a la MLS le faltaba gozar de esta, pero necesitaban un trampolín, uno que permita todo siempre y cuando el beneficio económico exista; la Liga MX es el socio perfecto.

Del otro lado de la frontera, siguen exportando jugadores e incorporando grandes futbolistas traídos desde el viejo continente, que llegan con mejor nivel y momento de los que se unen al campeonato mexicano. Aunque siguen teniendo grandes problemas de fundamento técnico en la MLS, nadie puede negar que es un proyecto que se encuentra al alza, y el de la Liga MX, después de malas decisiones directivas, cada una peor que la anterior, de bajada.

Perder un partido amistoso contra la liga estadounidense no significa nada, el contexto, lo que representa y todo lo que sucede alrededor, sí.

Sígueme en Twitter: @carloslgtzdev.

DE BAJADA: Por Carlos López Gutiérrez de Valasco.

La MLS supera a la Liga MX

Lista la Liga Municipal para el estatal 2009

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ