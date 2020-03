De Anda llama ‘basura’ a Chivas. Francisco Gabriel de Anda rompió el silencio sobre su etapa en Chivas. El ex director deportivo del Rebaño Sagrado confesó que la directiva rojiblanca era un auténtico desastre tras los títulos en 2017.

“Sí era una basura y yo por eso me hice a un lado. Es mi punto de vista”, externó De Anda durante la trasmisión de ‘Futbol Picante’ donde estuvo invitado José Luis Higuera, ex CEO del Rebaño.

“Era increíble que ni Matías (Almeyda) ni tú como adultos, perteneciendo a la misma institución, pudieran resolver un tema para suavizar la situación”, agregó de frente a Higuera.

"Cambian los intereses institucionales". José Luis Higuera sobre la salida de Matías Almeyda. 😮 ¡AHORA!

La discusión subió de ‘voltaje’ y José Luis Higuera aceptó que había problemas dentro de la cúpula de las Chivas.

“No sé si esa es la palabra (basura), pero había intereses, había desacuerdos, porque un equipo grande genera muchas complicaciones y no había situaciones que pudieras fácilmente arreglar”, comentó Higuera que previamente había revelado las discusiones con los propietarios de las Chivas, la Familia Vergara.

“Con el mismo Amaury (Vergara) operando había una falta de comunicación, por no decir una sordera institucional, y todos opinábamos de todo como lo dijo Matías. Ahí empieza en una reunión (el problema), si recuerdas en la oficina de Jorge empieza francamente una fractura”, comentó Higuera.

La etapa de Higuera con las Chivas fue exitosa gracias a Matías Almeyda. Con el ‘Pelado’, el Rebaño Sagrado llegó a siete finales y ganó cinco títulos. Pese a ello, la directiva decidió darle las gracias y fue el propio De Anda quien recomendó a José Saturnino Cardozo para suplir al argentino.

“Recomendé a (José) Cardozo. En la última llamada que tengo con Matías, me dice que busque técnico, me piden que sea menor de 50 años, y consideré que necesitaba el equipo una persona de la calidad de Cardozo. Entrevisté a (Francisco) Palencia, a (Javier) Torrente, que dije que a Torrente no lo entrevistaría porque no lo contrataría y se queda Cardozo”, mencionó Gabriel de Anda.

