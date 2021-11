De Alba y Treviño se impusieron Carrera Freightliner.

El tapatío Salvador de Alba Jr. de Sidral Aga-Red Cola, ganó en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, la primera carrera Freightliner GTM de la Pro1, en un fin de semana espectacular, ya que ayer se había adjudicado también la pole.

El piloto del auto No. 48, aplicó todo el potencial del Mercedes-Benz preparado por el argentino Carlos González para dar cuenta de Michel Jourdain Jr. De Grupo Indi-Axalta-Mecano, que largó segundo y estuvo durante toda la competencia en las espaldas de Salvador, pero no logró darle caza y debió conformarse con la segunda posición.

“Sabemos que hay de carreras a carreras, y son estas las competencias que nos hacen sacar lo mejor de cada uno de los que pertenecemos a este equipo. Porque ganar en un marco tan importante es muy bueno”, comentó Salvador.

“Todos sabemos que la Freightliner GMT es una carrera muy importante, no solo porque corremos porque nos gusta. Sino porque somos preliminar en la F1Gran Premio de México y creo que un segundo lugar no es malo. Aunque mañana en la segunda carrera voy por el desquite”, dijo Michel.

El Águila-Leones amarra serie sobre Guerreros de Oaxaca

Lista Susana Hernández para Juegos Panamericanos Junior

Emiliano Richards de Grupo Zapata, fue el ganador de la Pro 2 después de un espectacular duelo con Julio Rejón, este resultado es aún extraoficial. Porque existe un reporte que Richards cortó pista.

“Como no voy a cortar si me pega por detrás, es por eso que me sigo derecho para evitar algo mayor. Si tienen dudas vean la parte de atrás del auto”, aclaró Emiliano.

De Alba y Treviño se impusieron Carrera Freightliner.

Eliud Treviño fue el ganador de la Pro 3 y comentó que es un día inolvidable porque lo hizo en la catedral del automovilismo deportivo mexicano.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen