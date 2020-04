Dynamo bielorruso llena estadio con aficionados virtuales.

Las gradas cobraron vida, a pesar de la contingencia por coronavirus (covid-19).

La Premier League de Bielorrusia es la única liga de futbol europeo que no ha parado debido al coronavirus, pero aficionados del Dynamo Brest continúan yendo al estadio, aunque sea virtualmente.

Esto es posible gracias a que el actual campeón de liga está llenando las gradas con maniquíes y las caras de sus fans.

El club vende entradas en línea e imprime las caras de quienes las compran, así creando una ilusión de asistencia.

“Nuestros aficionados alrededor del mundo parecen estar felices. ¡Gracias por su apoyo muchachos!”, tuiteó el club.

En la foto, se aprecian personas con camisetas de una gran variedad de equipos del orbe.

Aunque muchos de quienes apoyan al Dynamo han elegido permanecer en casa y el salir al estadio podría verse como irresponsable, el club dijo que el dinero recaudado será donado para la pelea contra el covid-19.

En Bielorrusia, el virus ha infectado a por lo menos mil 980 y ha terminado con la vida de 19.

Первые виртуальные болельщики посетили матч «Динамо-Брест» – «Шахтер» (Солигорск)!

First virtual fans at the match Dynamo Brest vs Shakhter (Soligorsk)! 🔵⚪ #fcdb1960https://t.co/p8Mp7AwKhL

— FC Dynamo Brest (@dynamobrest) April 8, 2020