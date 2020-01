DC United se robaría a Edison Flores. De acuerdo al insider de la MLS, Steven Goff, D.C. United alcanzó un acuerdo con Morelia para adquirir al atacante Edison Flores. Según lo reportado por el comunicador, el equipo de la capital estadunidense pagaría alrededor de cinco millones de dólares por la carta del jugador peruano, quien se convertiría en refuerzo del equipo para la próxima campaña.

La cantidad que desembolsarían los norteamericanos sería la más alta en la historia de la franquicia. Curiosamente, la anterior marca la tenía otro jugador proveniente de la Liga Mx, Paul Arriola, que fue fichado por 3.5 millones de dólares.

Getting word D.C. United has reached agreement in principle with Morelia to acquire Peruvian MF Edison Flores for $5 million-plus transfer fee #dcu #mls

— Steven Goff (@SoccerInsider) January 5, 2020