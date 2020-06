Davino habló sobre César Montes y el Valencia de España.

Reportes surgidos directamente desde España señalaron que César Montes estaría en la mira del Valencia para reforzar la defensa. Pero hasta el momento Rayados no ha recibido oferta alguna por su canterano.

“La realidad es que no tenemos información, no nos ha llegado ninguna propuesta, no hemos tenido ninguna llamada”. Reveló Duilio Davino en La Última Palabra.

"CON UN DEFENSA NADA MÁS ESTARÍAMOS LISTOS PARA EL TORNEO" #LUPenCasa Duilio Davino, presidente deportivo del Monterrey, confirmó que Rayados busca reforzar la defensa pic.twitter.com/LPfJtazWey — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) June 29, 2020

El presidente deportivo del Monterrey, sin embargo, manifestó que el club está en toda la disposición para que el también seleccionado nacional pueda cumplir el objetivo de jugar en Europa.

“Ayer hablé con el representante de César y él me decía que estaba explorando algunas situaciones y yo lo que le dije es que nosotros también estábamos abiertos a escuchar y que no íbamos a frenar el sueño de nadie”.

“En este caso el de César es jugar en Europa, pero nosotros quisiéramos tener el plantel más competitivo posible para buscar nuestros objetivos”. Manifestó el exfutbolista en entrevista exclusiva por el 75° aniversario de la institución.

Además, Duilio Davino reveló que buscan reforzar la zaga de cara al Apertura 2020. Pues ya sufrieron la baja del argentino José María Basanta y César Montes podría terminar fuera del equipo si se concreta su fichaje por algún club europeo.

"EUROPA ES UNO DE MIS OBJETIVOS"#AgendaFOXenCasa César Montes se refirió al rumor que lo colocan en el 'Viejo Continente' y la llegada de un central a #RayadosxFOX @ruubenrod pic.twitter.com/wtUPExHuFi — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) June 25, 2020

“Estamos buscando reforzar la defensa, estamos tratando de conseguir un defensa. La situación económica es complicada”.

“Entonces tenemos que revisar muy bien las opciones que tengamos y con un defensa nada más estaríamos listos para el torneo”, aseguró el directivo del Monterrey.

