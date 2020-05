David Price pagará sueldo a jugadores de Ligas Menores de los Dodgers. Aunque todavía no lanza un solo inning con los Dodgers de Los Ángeles, David Price acaba de ganarse el cariño de sus compañeros de algunos aficionados al equipo. El pitcher zurdo pagará mil dólares a todos los jugadores, que no estén en el roster de 40 peloteros, de las Ligas Menores de la escuadra angelina durante el mes de junio.

Sources: David Price will pay out of his money $ 1,000 during the month of June to each minor league player in Dodgers system (40-man roster not included) according to multiple sources. Beautiful act if we count that Price hasn't played yet in MLB with @Dodgers. RESPECT. — Francys Romero (@FrancysRomero10) May 29, 2020

Price impactará en la vida de alrededor de 200 elementos, incluso beneficiará a aquellos que realizan sus entrenamientos en la academia de los Dodgers en las República Dominicana. El generoso gesto del lanzador llega después de que Los Ángeles se comprometieran a pagar 400 dólares semanales a sus beisbolistas de Ligas Menores en junio.

David Price will pay each minor league player who is not on the Dodgers' 40-man roster $1,000 for the month of June, sources confirmed to @Alden_Gonzalez and first reported by Francys Romero. https://t.co/Z2lvhfrLSL — SportsCenter (@SportsCenter) May 29, 2020

La temporada de Ligas Menores difícilmente se podrá llevar a cabo por la pandemia de COVID-19. Se espera que alrededor de mil jugadores pierdan su trabajo en los próximos días; en un intento de las franquicias de evitar mayores pérdidas económicas por el retraso en el inicio de la campaña de Grandes Ligas.

Mientras los Dodgers y los Diamantes de Arizona garantizaron el sueldo semanal de sus peloteros en junio; los Atléticos de Oakland dieron a conocer que esta semana será la última que paguen a sus integrantes de las filiales de Ligas Menores, decisión que ha causado controversia y un gran número de críticas.

David Price is paying all of the Dodgers minor leaguers a grand each for the month of June: https://t.co/Q8O1SNWF4i pic.twitter.com/SOyqUYx7Qu — Jared Carrabis (@Jared_Carrabis) May 29, 2020

David Price llegó a los Dodgers procedente de los Medias Rojas de Boston a principios de febrero. El zurdo arribó vía cambio junto con Mookie Betts, Jugador Más Valioso de la Liga Americana en 2018, en un acuerdo que involucró a cinco beisbolistas.

