David Medrano recuerda el video sexual de Zague. Luis Roberto Alves protagonizó uno de los escándalos sexuales más recordados de los últimos años en la prensa mexicana. En plena Copa del Mundo de 2018, se comenzó a viralizar un video íntimo del exjugador que rápidamente se convirtió en tendencia, sin embargo, el ahora comentarista fue el último en conocer de esta situación.

BALDE DE AGUA FRÍA 😶



David Medrano contó lo que pasó con Zague y su video polémico durante el Mundial de Rusia 📹



“Nos tocó ver cómo sufrió”, aseguró Medrano 😮https://t.co/ZPVcNyfE8f — SoyReferee (@SoyReferee) March 3, 2021

David Medrano, comentarista de Tv Azteca, reveló que al enterarse de la existencia del video, él y Christian Martinolli pidieron reunirse con Zague en la recepción de un hotel en Moscú, para hacerle conocer la situación.

😱EL PROPIO DAVID MEDRANO LO REVELÓ😱



Así se enteró Zague acerca de la filtración de su video íntimo 😳https://t.co/zmsiBhP7hY pic.twitter.com/Gf69NHJZoq — Esto en Línea (@estoenlinea) March 4, 2020

“A Zaguito nos tocó apoyarlo en un momento muy complicado de su vida, aquel video de Rusia. Llegamos al hotel y desde Guadalajara me mandaron por mensaje el video y se lo reenvié a Christian (Martinoli), me dijo que también le había llegado por otro lado y que había citado a Zague en 10 minutos en el lobby del hotel”, recordó Medrano Félix”, dijo Medrano Félix.

David Medrano recuerda el video sexual de Zague y como le dieron la noticia en Tv Azteca

El comentarista reveló que el video traería problemas personales a Zague, por lo que todos le recomendaron regresar a México para hablar con su entonces esposa Paola Rojas, situación que descartó hacer.

#PorSiTeLoPerdiste



David Medrano fue el primero en avisar a Zague de su polémico video 📱



Checa aquí cómo fue este momento #Impresionanti 👉 https://t.co/XVJqOnL0kk pic.twitter.com/zqgOQM2Ita — Futbol Total (@MXFutbolTotal) March 4, 2020

“Zaguito no sabía nada del video al llegar al lobby, nosotros supimos del problema antes que él. Nos tocó ver cómo sufrió, cómo lo mal vivió, los ratos en que no quería hablar de nada. Yo le aconsejé que tomara un avión y regresara a México para arreglar todo en persona. Al final, él decidió hacer todo por teléfono, pero mi consejo y el de Christian, el Doctor (Luis García) y Warrior (Carlos Guerrero) fue que se moviera a México, aunque no ocurrió”, añadió.

Los escándalos de Zague y Martinoli por David Medrano 👨🏼‍🦲💥 🎥 ‘La cámara… https://t.co/YjW3Ounw3s vía @YouTube — Pasion Football (@HugoYaezVelasco) April 1, 2020

En primera instancia, Zague negó que fuera la persona que apareció en el candente video, pero días más tarde terminó por aceptar la veracidad de las imágenes, lo que le costó su matrimonio con la periodista Paola Rojas.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen