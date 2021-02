David Faitelson pierde apuesta y no quiere pagar. David Faitelson apostó hasta la vida a que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) no quitaba la victoria a América, que obtuvo al vencer 2-0 a Atlas el sábado por la noche, como consecuencia de la violación de reglamento a la que incurrió al mandar a la banca a Federico Viñas, quien no era elegible para participar en el juego.

¡Eureka, eureka! ¡Le quitan tres puntos al América en la mesa! Histórico. — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) February 23, 2021

Para mala fortuna del comentarista de ESPN, y para suerte de los Rojinegros, la Comisión Disciplinaria de la FMF determinó que las Águilas incurrieron en “alineación indebida”, por lo que dieron el triunfo administrativo a los Zorros y una dolorosa derrota para los Azulcremas y Faitelson.

Un gran reconocimiento a un órgano tan importante del futbol mexicano como lo es la Comisión de Disciplina y también al ingeniero Yon de Luisa. Hoy, han aplicado el reglamento. Que esta mal en esencia, puede ser, pero el reglamento esta para respetarlo. — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) February 23, 2021

Sin embargo, David no estaría dispuesto a pagar la totalidad de su apuesta. En redes sociales, el conocido comentarista negó que vaya a ceder su casa, pese haberla perdido en la inesperada apuesta, debido a que está a nombre de su esposa. Pero dejó abierta la posibilidad de perder su curiosa cabellera.

América se disculpa por los 3 puntos que pierde en la mesa

Atlas con sus tres puntos en la mesa y suben al puesto 11

“Lo de la casa, imposible. Me doy cuenta que no tengo. Está a nombre de mi mujer. Aposté algo que no tenía. Disculpas por eso. Lo de raparme, puede ser, siempre y cuando lo haga @cuauhtemocb10 y reunimos dinero para ayudar a niños con necesidades especiales. ¿Listo?”, publicó en su cuenta de Twitter.

1000 a 1 a que no le quitan los puntos al América…

Es más, apuesto mi casa, la cabellera y hasta a mi…

Mejor me calló… — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) February 21, 2021

Tras conocerse la polémica en torno a la presencia de Viñas en la banca de América, Faitelson escribió: “1000 a 1 a que no le quitan los puntos al América… Es más, apuesto mi casa, mi cabellera y hasta mi… Mejor me callo”.

