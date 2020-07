David Faitelson insulta al aire a Álvaro Morales. Unos días después de que estallará la polémica en ESPN, por las críticas que realizó David Faitelson sobre el posible perdón que recibiría de América Renato Ibarra y la respuesta que obtuvo de Álvaro Morales, Faitelson volvió a la carga y arremetió contra el ‘Brujo’ por insinuar que Luis García, comentarista de Tv Azteca, golpeó a Kate del Castillo cuando eran pareja.

David hizo referencia a unas preguntas que realizó Morales, quien cuestionó a Faitelson por haber trabajado con un abusador de mujeres (no citó el nombre de Luis García) y por no criticar a su entonces compañero en Tv Azteca por las acusaciones de violencia doméstica que había alrededor de su matrimonio con la actriz.

Ante esto, David aseguró que el ‘Brujo’ no tuvo “huevos” para aclarar que hablaba del exfutbolista. Además, salió en defensa de García y mencionó que en ningún momento tuvo información de que hubiera agredido físicamente de Kate del Castillo y reiteró que el ‘Doctor’ no fue juzgado ni pisó la cárcel por estos señalamientos.

David Faitelson insulta al aire a Álvaro Morales por acusaciones de violencia doméstica a Luis García

“Álvaro Morales no tuvo los pantalones o huevos, como se dice normalmente, para mencionar a Luis García, me insinuó que yo había trabajado con un hombre que golpeó a una mujer. En ese sentido, yo nunca supe que Luis García tuviera ese comportamiento, nunca se le comprobó, nunca estuvo en prisión ni sufrió alguna detención. Es uno de los mejores seres humanos que he conocido en mi vida y siempre lo tendré como un amigo”, expresó David.

Asimismo, José Ramón Fernández habló sobre este tema y expresó que conocía las acusaciones que había en torno a García y detalló que respalda en todo momento al ‘Doctor’. “Yo conozco muy bien a Luis García, conozco perfectamente de qué y cómo lo acusaron, yo solo puedo decir que estoy con Luis García de todas, todas”, finalizó.

