David Comizzo revienta a Morelia por su mudanza a Mazatlán. El inminente cambio de sede de los Monarcas Morelia a Mazatlán no solo ha provocado numerosas manifestaciones de aficionados en la capital de Michoacán, sino que ocasionó la molestia de ex jugadores del club, quienes han expresado abiertamente su rechazo a esta decisión.

"Se cag*ron en la hinchada". Habló fuerte Comizzo, como pocos. Por eso es y será un histórico del Morelia. pic.twitter.com/OpLik0mIFK — allenatore (@betozepedar) May 29, 2020

Ángel David Comizzo, otrora portero y entrenador de los Purépechas, arremetió contra la directiva de Monarcas y aseguró que se “cagaron” en los seguidores del equipo al acceder a mover a la franquicia al estado de Sinaloa por dinero.

Ángel Comizzo sobre posible venta de Monarcas Morelia: “Los dueños se ca*** en la hinchada. No les importó nada” https://t.co/p70dAKtQL3 — Diario El Bocón (@elbocononline) May 29, 2020

“Morelia es una parte muy importante en mi vida deportiva, en mi vida como persona, tengo muchos amigos en Morelia, gente que quiero y me quiere mucho. No voy a ser tan político. Yo creo que los dueños se cagaron en la gente, se cagaron en la hinchada, no les importó nada”, declaró el argentino en plática con Fox Sports.

Comizzo recordó a algunos aficionados pintorescos que han acompañado a Morelia desde hace algunos años y acusó a los dirigentes de los Monarcas de haber olvidado a todas esas personas que han apoyado el conjunto michoacano.

Y sabemos de lo que Comizzo es capaz… 😰🤐😵 https://t.co/ylaqTyvYq0 — MedioTiempo (@mediotiempo) May 29, 2020

“Ellos (dueños) manejan su dinero como quieren, pero aquí hay más de 50 años de historia. Se han olvidado de Cholita, una hincha que salía con nosotros en la cancha. Se han olvidado de un hombre que usaba un sombrero grande. Los dueños se han cagado en la gente”, agregó.

“Los dueños se cagaron en la gente, creo que se cagaron en la hinchada, creo que no les importó nada”

Ángel David Comizzo en el programa La Última Palabra con André Marín.#AMoreliaSeLeRespeta pic.twitter.com/BMklB3jwgq — Morelia Leyendas Fut (@MLeyendasFutbol) May 29, 2020

Hasta el momento, Tv Azteca, empresa propietario del club, no ha anunciado el cambio de sede de Morelia, sin embargo, el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, confirmó que Tv Azteca trasladará a la franquicia a la ciudad de Mazatlán.

